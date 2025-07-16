ПВО сбила 40 беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 16 июля. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, 29 беспилотников сбили в Белгородской области, 9 – в Брянской и 2 – в Липецкой области.

В результате вечерней атаки БПЛА в Белгороде погиб один мирный житель. Кроме того, еще пятеро получили различные осколочные ранения – их уже госпитализировали.

Кроме того, при воздушной атаке повреждения получили шесть жилых домов. В данный момент представители спецслужб находятся на местах падения БПЛА.