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16 июля, 23:51

Происшествия

ПВО сбила 40 беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 16 июля. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, 29 беспилотников сбили в Белгородской области, 9 – в Брянской и 2 – в Липецкой области.

В результате вечерней атаки БПЛА в Белгороде погиб один мирный житель. Кроме того, еще пятеро получили различные осколочные ранения – их уже госпитализировали.

Кроме того, при воздушной атаке повреждения получили шесть жилых домов. В данный момент представители спецслужб находятся на местах падения БПЛА.

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