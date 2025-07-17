Еще двое людей пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Еще двое мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших – житель Белгорода – был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Второй мирный житель получил ожоги рук и ног в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. В данный момент сотрудники МЧС тушат загоревшийся дом.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших в Белгороде при воздушной атаке украинских дронов. Всем раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего в период с 20:00 до 23:00 по Москве средства ПВО сбили 40 беспилотников над территорией страны. При этом 29 дронов были уничтожены в Белгородской области.