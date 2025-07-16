Эксперт Палюлин: россияне могут попасть в тюрьму за стрельбу по дронам

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Россиянам может грозить как административная, так и уголовная ответственность за попытки самостоятельно сбить беспилотник из своего личного оружия. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на судебного эксперта Антона Палюлина.

По словам специалиста, административное дело будет грозить изъятием оружия за стрельбу в неположенном месте. Уголовная же ответственность наступит, если сбитый дрон был гражданским или принадлежал российским силовикам. Наказания могут быть разные: штраф, лишение свободы до 5 или до 20 лет. Максимальное наказание назначается только в том случае, если следствие докажет, что это было диверсией.

При этом сбивать беспилотники в некоторых случаях все же можно. К примеру, если он явно угрожает жизни человека. Также уголовное дело не грозит, если БПЛА был вражеским, однако определить такую деталь в моменте практически невозможно.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область во вторник, 15 июля, увеличилось до 27 человек. При этом 14 пострадавшим потребовалась госпитализация, среди них оказалось 4 несовершеннолетних.

Под удар ВСУ также попали восемь населенных пунктов Белгородской области. К примеру, в селе Ясные Зори БПЛА взорвался во дворе домовладения. В результате были повреждены окна в доме, а также забор и гараж. В селе Головино дрон ударил по частному дому, где в итоге получили повреждения стена и ограждение.