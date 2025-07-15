Двое сотрудников МЧС скончались в Курской области при детонации боеприпаса

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое сотрудников МЧС погибли в результате детонации взрывоопасного предмета в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале российского ведомства.

Мастер-спасатель спецотряда по Севастополю Ришат Медиев погиб во время разминирования боеприпаса. Кроме того, ранения получил пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Позже он скончался в больнице.

Личный состав МЧС РФ выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

"День за днем спасатели МЧС России очищают курскую землю от опасных боеприпасов противника, рискуя жизнями, прилагают все усилия, чтобы люди могли вернуться в родные дома", – добавили в ведомстве.

Аналогичное происшествие случилось ранее в Туле, где во время ликвидации последствий атаки БПЛА скончался 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части Илья Ковалев.

Он прослужил в ведомстве 16 лет и был неоднократно отмечен наградами. На его счету множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. У погибшего остались жена и 9-летний сын.