Средства ПВО России уничтожили за ночь 11 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили в ночь на 14 июля 11 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны России.

Украинские БПЛА самолетного типа были сбиты в период с 20:30 13 июля до 07:00 следующего дня. В частности, шесть дронов ликвидировали над Орловской областью, два – над Брянской областью, еще по одному – над Курской областью, Крымом и Черным морем.

Ранее БПЛА противника атаковали два соцобъекта в Белгороде. Один из них ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия. В результате загорелась кровля.

Второй беспилотник повредил фасад и остекление еще одного здания. Предварительно, пострадавших нет, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.