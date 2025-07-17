Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников в Смоленской области

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Силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов прошедшей ночью над территорией Смоленской области. Во время воздушной атаки ранения получил один из местных жителей. Об этом рассказал глава области Василий Анохин.

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона. Ему оказали необходимую помощь, теперь его жизнь вне опасности.

Кроме того, из-за атаки беспилотников был незначительно поврежден гражданский объект. Власти региона и представители экстренных служб устраняют последствия атаки.

Минувшей ночью атакам БПЛА подверглись сразу несколько российских регионов. В частности, в Воронеже обломки дрона попали по многоэтажному жилому дому – в результате пострадали трое подростков.

В Белгородской области женщина погибла после сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино. После взрыва здание охватил огонь, на место выехали добровольные пожарные команды.

Средства РЭБ также отразили попытку атаки украинских беспилотников в Ленинградской области. Воздушные цели были перехвачены в Кировском районе.