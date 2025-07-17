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17 июля, 06:37

Происшествия

Атака БПЛА отражена в Ленинградской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства РЭБ отразили попытку атаки украинских беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Воздушные цели были перехвачены в Кировском районе области. О возможных последствиях атаки пока не сообщается.

Ранее женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. После взрыва дом охватил огонь.

Кроме того, этой ночью фрагменты БПЛА попали в многоэтажный жилой дом в Воронеже. В результате трое подростков пострадали, их госпитализировали. Жителям одного из подъездов пришлось временно покинуть свои квартиры.

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