Милонов призвал наказать отказавшего семье в укрытии в отеле Сочи во время атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Вести Сочи"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал провести расследование и привлечь к уголовной ответственности сотрудника отеля в Сочи, который отказал семейной паре в убежище во время ночного обстрела со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Речь идет об отеле "Цитрус" и супругах из столицы Катерине и Дмитрии, приехавших на курорт для отдыха на пару дней, писал телеграм-канал "Осторожно, Москва". Пара остановилась в коттедже, находящемся в поселке городского типа Сириус. Однако, когда началась атака, они были на улице.

По словам москвички, в их доме не было укрытий, поэтому они с мужем вместе с еще одной семьей с тремя детьми планировали спрятаться в большом подземном паркинге гостиницы, но администрация отказалась их пускать.

"Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля", – рассказала девушка.

После этого она хотела предложить деньги, но в спешке отказалась от затеи, чтобы не терять время. В результате они просто побежали дальше.

В свою очередь, в "Цитрусе" объяснили свое решение отсутствием режима чрезвычайной ситуации.

"Сирены тогда еще не сработали, посторонних гостей с улицы мы не имеем права впускать в целях безопасности, документов у них при себе не было", – сказали представители отеля.

При этом администраторы заверили, что в случае объявления ЧС, безусловно, впустили бы всех. Тем не менее Катерина утверждала, что к моменту их прибытия в гостиницу уже раздалось несколько взрывов и атака начала усиливаться.

Всего Сириус располагал двумя местами укрытия – сам отель и торговый центр. В последний две семьи и направились. Им пришлось бежать по мосту через реку Мзымта. По прибытии в ТЦ сотрудники местного кафе предоставили туристам убежище на парковке, обеспечили водой и помогли прийти в себя.

Комментируя ситуацию, Милонов заявил, что "так не поступают", и призвал возбудить дело по факту оставления людей в опасности.

"Мне кажется, все-таки больше вопрос к администратору, который принял это решение. <...> Надо выяснить, по чьему указанию отказались людей пускать внутрь во время атаки, и наказать того, кто исполнил это указание, и того, кто его отдавал. Предметно наказать, чтобы больше было неповадно", – резюмировал парламентарий.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.

В результате погибли две женщины, находившиеся на улице, а также два сотрудника Федеральной пассажирской компании (ФПК). Пострадали более 10 человек, четверо из них госпитализированы.

МИД РФ осудил случившееся, назвав удары прицельными террористическими атаками по мирным жителям.