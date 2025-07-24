Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 13:05

Происшествия

Двое сотрудников РЖД погибли в результате атаки ВСУ на Сочи

Фото: телеграм-канал "Вести Сочи"

Два сотрудника Федеральной пассажирской компании (ФПК) погибли в результате атак украинских беспилотников на Сочи, еще трое пострадали, сообщается в телеграм-канале РЖД.

По данным компании, работники ехали на автомобиле после рейса на отдых. В РЖД уточнили, что пострадавшие находятся в больнице.

"Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Искренне разделяем ваше горе", – добавили в компании.

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли две женщины.

Инфраструктура и аэропорт Сочи работают штатно, однако фиксируется задержка некоторых рейсов. На месте падения обломков планируется начать разбор завалов.

МИД РФ назвал удары ВСУ по Сочи прицельными террористическими атаками по мирным жителям.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика