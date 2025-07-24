Двое сотрудников РЖД погибли в результате атаки ВСУ на Сочи

Фото: телеграм-канал "Вести Сочи"

Два сотрудника Федеральной пассажирской компании (ФПК) погибли в результате атак украинских беспилотников на Сочи, еще трое пострадали, сообщается в телеграм-канале РЖД.

По данным компании, работники ехали на автомобиле после рейса на отдых. В РЖД уточнили, что пострадавшие находятся в больнице.

"Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Искренне разделяем ваше горе", – добавили в компании.

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли две женщины.

Инфраструктура и аэропорт Сочи работают штатно, однако фиксируется задержка некоторых рейсов. На месте падения обломков планируется начать разбор завалов.

МИД РФ назвал удары ВСУ по Сочи прицельными террористическими атаками по мирным жителям.

