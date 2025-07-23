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23 июля, 03:51

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над Тульской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 12 украинских дронов в небе над Тульской областью, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Атака дронов произошла ночью в среду, 23 июля. По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняется.

В ночь на 22 июля дежурные силы ПВО сбили 35 украинских дронов. 9 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области.

Поздним вечером вторника в небе над российскими регионами был ликвидирован 51 украинский БПЛА. Большую часть дронов сбили в небе над Брянской областью. Там уничтожили 28 дронов.

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