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22 июля, 07:36

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА. Из них три были сбиты над Московским регионом, сообщает Минобороны России.

Кроме того, 9 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. Над территориями Ростовской и Калужской области перехватили 7 и 6 дронов соответственно. Еще по 3 БПЛА были сбиты над Самарской и Тульской областью.

Также оборонное министерство сообщило о двух сбитых дронах над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над территорией Курской области и акваторией Черного моря.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась трава.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

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