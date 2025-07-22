Силы ПВО сбили украинские БПЛА при попытке атаковать предприятие в Самарской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили несколько украинских дронов, которые пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области утром во вторник, 22 июля. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

За вечер 21 июля над регионами России были ликвидированы 25 украинских дронов. 12 из них сбили в небе над Ростовской областью, 8 – над Брянской областью, по 2 – над Калужской областью и Подмосковьем, еще 1 – над территорией Крыма.

При этом ночью 20 июля над российскими регионами было сбито 93 украинских БПЛА. При этом 38 из них – в Брянской области. Еще 19 дронов ликвидировали в столичном регионе, в том числе 16 аппаратов, летевших на Москву.