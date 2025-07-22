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00:21

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 25 украинских дронов над регионами России вечером в понедельник, 21 июля, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 16:00 до 22:00 по московскому времени. 12 дронов были ликвидированы в небе над Ростовской областью, 8 – над Брянской областью, по 2 – над Калужской областью и Подмосковья, еще 1 – над территорией Крыма.

Ранее средства ПВО сбили 19 украинских дронов над регионами России. Пять из них было ликвидировано в Московском регионе. Эта атака продолжалась с 12:20 до 15:00 по московскому времени 21 июля.

Также Сергей Собянин сообщил о перехвате системами ПВО дрона, летевшего на Москву, 21 июля. На месте падения обломков работали экстренные службы.

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происшествия

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