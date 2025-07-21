21 июля, 18:28Политика
Силы ПВО днем 21 июля сбили 19 БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами в период с 12:20 до 15:00 понедельника, 21 июля, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, украинские военнослужащие попытались ударить по субъектам РФ при помощи беспилотников самолетного типа.
В частности, российская ПВО ликвидировала в Брянской области шесть дронов, пять – в Московском регионе, четыре – в Орловской области. Еще по два БПЛА ликвидировали в Калужской и Смоленской областях.
Ранее силы ПВО сбили три беспилотника в Думиничском, Ульяновском и Сухиничском районах в Калужской области. В последнем обломки дрона повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания. Однако осколки стекла ранили 14-летнюю девочку.
До этого во время воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую область ранения получил мирный житель. Мужчина пострадал в результате падения обломков в одном из округов региона. Ему оказали необходимую помощь, теперь его жизнь вне опасности.
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