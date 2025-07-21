Крыша вокзала загорелась после атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Тютина"

Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. О происшествии сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В этом же поселке загорелся цветочный магазин. К местам возгораний уже прибыли пожарные подразделения.

По словам Слюсаря, вражеские дроны также были уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

В ночь на 19 июля украинские беспилотники были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов.

На станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда. Кроме того, в результате украинской атаки пострадала сотрудница железной дороги. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.