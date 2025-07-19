19 июля, 07:57Происшествия
Два состава обесточены из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА в Ростовской области
Фото: 123RF/maximsafaniuk
В результате ночной атаки БПЛА в Ростовской области произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП) на станции Лихой. Из-за этого оказались обесточены грузовой и пассажирский составы, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
На данном участке организованно реверсивное движение поездов, был создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков дрона.
По словам Слюсаря, ночью вражеские беспилотники были перехвачены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах области.
Ранее в РЖД уже сообщали о временной приостановке движения поездов на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника.
В связи с инцидентом в пути следования задержано свыше 50 поездов дальнего следования. Также был отменен ряд пригородных электричек. Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети. Пассажиры задерживающихся поездов обеспечиваются водой и питанием.