Два состава обесточены из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА в Ростовской области

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В результате ночной атаки БПЛА в Ростовской области произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП) на станции Лихой. Из-за этого оказались обесточены грузовой и пассажирский составы, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На данном участке организованно реверсивное движение поездов, был создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков дрона.

По словам Слюсаря, ночью вражеские беспилотники были перехвачены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах области.

Ранее в РЖД уже сообщали о временной приостановке движения поездов на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника.

В связи с инцидентом в пути следования задержано свыше 50 поездов дальнего следования. Также был отменен ряд пригородных электричек. Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети. Пассажиры задерживающихся поездов обеспечиваются водой и питанием.