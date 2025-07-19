Средства ПВО сбили 71 беспилотник над регионами России за ночь

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов ликвидировали над территорией Ростовской области – 24 аппарата. Еще 16 БПЛА сбили в Московском регионе, в том числе 13 летевших на Москву.

Кроме того, 11 беспилотников уничтожили в Брянской области, 10 – в Калужской, три – в Курской, по два дрона – в Орловской, Тульской и Липецкой областях и еще один – в Краснодарском крае.

Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов на улице Советской. Предварительно, ранен один человек.

В Каменском районе из-за атаки беспилотника произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов с населением около 2 тысяч человек.

Кроме того, движение поездов временно приостановлено на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника. В связи с инцидентом в пути следования задержано свыше 50 поездов дальнего следования.