19 июля, 06:23Происшествия
Движение поездов приостановлено под Ростовом из-за падения обломков БПЛА
Фото: 123RF/marushy
Движение поездов временно приостановлено на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
В связи с инцидентом в пути следования задержано свыше 50 поездов дальнего следования. Также был отменен ряд пригородных электричек.
Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети. Пассажиры задерживающихся поездов обеспечиваются водой и питанием. Сотрудники поездных бригад также оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
РЖД сформировала оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий происшествия.
В начале июля похожий инцидент произошел в Воронежской области: несколько поездов задерживались в одном из муниципалитетов на юге региона из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути.
В июне на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов, восемь из которых опрокинулись. Вагоны следовали с грузовым поездом № 2446. В результате инцидента пострадавших нет.
Движение поездов под Воронежем восстановили после повреждения путей