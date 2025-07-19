Движение поездов приостановлено под Ростовом из-за падения обломков БПЛА

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Движение поездов временно приостановлено на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

В связи с инцидентом в пути следования задержано свыше 50 поездов дальнего следования. Также был отменен ряд пригородных электричек.

Железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети. Пассажиры задерживающихся поездов обеспечиваются водой и питанием. Сотрудники поездных бригад также оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

РЖД сформировала оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий происшествия.

В начале июля похожий инцидент произошел в Воронежской области: несколько поездов задерживались в одном из муниципалитетов на юге региона из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути.

В июне на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов, восемь из которых опрокинулись. Вагоны следовали с грузовым поездом № 2446. В результате инцидента пострадавших нет.