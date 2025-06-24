Глава региона Богомаз: обрушившийся в Брянской области мост весил порядка 800 тонн

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обрушившийся во время ЧП с поездом в Брянской области мост весил порядка 800 тонн. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца <…> в течение дня сделали колоссальную работу", – приводит РИА Новости слова Богомаза.

Уже в 21:30 того же дня движение железнодорожных составов было возобновлено, напомнил глава региона. Также специалисты восстановили разрушенное железнодорожное полотно.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло в ночь на 1 июня. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. В результате ЧП погибли 7 человек.

В СК указали, что обрушение случилось в результате подрывов. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.

Более того, выяснилось, что подорвавшие мост в Брянской области действовали по указанию украинских властей. Мощность взрывчаток составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.