Ряд пассажирских поездов следуют с задержкой из-за остановки грузового поезда под Рязанью

Фото: 123RF/man64

Сразу несколько пассажирских поездов задерживаются из-за вынужденной остановки грузового состава в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 17:15 9 июня на перегоне Старожилово – Денежниково. На период оказания помощи пассажирские поезда № 3 Кисловодск – Москва, № 27 Симферополь – Москва, № 738 Москва – Воронеж, № 542 Москва – Адлер, № 35 Адлер – Санкт-Петербург, № 132 Москва – Орск будут курсировать по соседним путям с задержкой, составляющей от 48 минут до 1 часа 16 минут.

Один из состав, который следует в Москву из Адлера, отстает от графика на 3 часа 44 минуты.

В МЖД уточнили, что во всех вагонах сохраняется комфортная температура. Компания принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время принимаются меры для сокращения времени задержек поездов.

Ранее движение поездов после схода тепловоза с рельсов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области было полностью восстановлено.

По предварительным данным, причиной ЧП стало взрывное устройство под путями. В результате никто не пострадал, однако была повреждена часть железнодорожного полотна.

В Юго-Восточной железной дороге уточнили, что пассажиров составов № 695 Курск – Белгород и № 71 Москва – Белгород доставили на станцию назначения автобусами с платформы Прохоровка.

