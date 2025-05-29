Поезда на МЦК вновь штатно курсируют после задержки из-за оказания помощи пассажиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) вновь курсируют в штатном режиме после увеличения интервалов, которые были введены для оказания медпомощи одному из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел утром в четверг, 29 мая, на станции Окружная. Из-за оказания медпомощи пассажиру было задержано отправление электропоезда "Ласточка". По этой причине в течение 20 минут был увеличен интервал поездов, которые следуют против часовой стрелки.

"В настоящее время электрички следуют с установленным интервалом", – уточнили в МЖД.

Интервалы движения поездов также временно увеличивали на северном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена утром 24 мая. Это произошло из-за человека на путях. Однако спустя некоторое время движение составов было введено в график.

