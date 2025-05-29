Интервалы движения увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Это произошло из-за человека на путях, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В настоящее время движение уже вводится в график.

Интервалы 24 мая увеличивались по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. Причиной также стал человек на путях. Позже движение было введено в график.

Ранее поезда были остановлены на части Замоскворецкой линии – от "Красногвардейской" до "Автозаводской" из-за человека на путях. По данным СМИ, туда упал мужчина, он погиб. Трагедия произошла на станции "Царицыно".

До этого электрички МЦД-1 в сторону Одинцова задерживались из-за человека на крыше одного из составов на участке Лобня – Марк. Поезд был остановлен на время работы сотрудников МЧС.

