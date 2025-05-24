Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены по часовой стрелке на Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным транспортного ведомства, причиной стал человек на путях.

В настоящее время движение вводится в график.

Ранее движение поездов было остановлено на части Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Составы не ходили от "Красногвардейской" до "Автозаводской" из-за нахождения человека на путях.

По данным СМИ, на пути упал мужчина, он погиб. Трагедия произошла на станции "Царицыно".

По аналогичной причине до этого поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной" на Таганско-Краснопресненской линии. Там человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции "Полежаевская". Пассажир погиб.

