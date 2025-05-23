Движение остановлено на части Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов остановлено на части Замоскворецкой линии столичного метрополитена. По информации Дептранса Москвы, составы не ходят от "Красногвардейской" до "Автозаводской".

Причиной стало нахождение человека на путях, уточнили в транспортном ведомстве, добавив информацию о временном увеличении интервалов движения поездов.

По информации Агентства "Москва", на пути упал мужчина, он погиб. Все произошло на станции "Царицыно".

По аналогичной причине ранее поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной" на Таганско-Краснопресненской линии. Там человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции "Полежаевская". Пассажир погиб.

До этого электрички МЦД-1 в сторону Одинцова задерживались из-за человека на крыше одного из составов на участке Лобня – Марк. Поезд был остановлен на время работы сотрудников МЧС. Движение также не осуществлялось и в сторону Москвы.