Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

О том, что движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" было приостановлено из-за человека на путях, стало известно днем во вторник, 22 апреля. Составы следовали в обратном направлении с увеличенными интервалами.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, мужчина, который упал под поезд на станции "Ленинский проспект", погиб от полученных травм. Сейчас специалисты выясняют причину данного происшествия. Для этого на месте задействована следственно-оперативная группа.

Ранее интервалы движения поездов, курсировавших против часовой стрелки, были увеличены на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы из-за проверки состава. Спустя время движение удалось восстановить и ввести в график.

