Интервалы движения поездов были временно увеличены на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

Изменения в графике коснулись электричек, следующих против часовой стрелки. Причиной транспортное ведомство указало проверку состава.

В настоящее время движение восстановлено и вводится в график. Никто не пострадал.

"Поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента выясняет специальная комиссия", – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что станция "Текстильщики" БКЛ работает в штатном режиме и открыта для пассажиров.

Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт или выезжать после 20:00 в четверг, 3 апреля, в связи с ожидающимися локальными затруднениями.

В частности, они прогнозируются на ТТК возле Беговой улицы, внешней стороне Садового кольца рядом с Садовой-Самотечной улицей и внешней стороне Бульварного кольца недалеко от Чистопрудного бульвара.

Кроме того автомобилистам рекомендовали быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефонные разговоры во время движения.