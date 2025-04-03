ЦОДД призвал использовать городской транспорт вечером 3 апреля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт или выезжать после 20:00 в четверг, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, дорожная обстановка в городе сейчас оценивается в 4 балла. Например, интенсивное движение наблюдается в районе ТТК возле улицы Сущевский Вал в обе стороны, на внешней стороне Садового кольца неподалеку от Садовой-Триумфальной улицы и Москворецкой набережной в направлении Большого Каменного моста.

Во второй половине дня локальные затруднения прогнозируются на ТТК возле Беговой улицы, внешней стороне Садового кольца рядом с Садовой-Самотечной улицей и внешней стороне Бульварного кольца неподалеку от Чистопрудного бульвара.

В департаменте предупредили, что на движение влияют ремонт на дорогах и мелкие аварии.

Автомобилистов попросили быть внимательнее, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения. Ситуацию на дорогах контролирует Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, заключили в столичном Дептрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс России планирует завершить подготовку всех трасс госкомпании "Автодор" к весенне-летнему периоду до конца апреля. В доверительном управлении фирмы находятся более пяти тысяч километров дорог.

Специалисты регулярно проверяют состояния дорожного покрытия, водоотводных сооружений, а также земельного полотна, обочин и откосов. Для выполнения этих работ используется около 5 тысячи единиц спецтехники, включая 880 комбинированных дорожных машин.

