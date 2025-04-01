ЦППК подготовит к летнему сезону 1 100 станций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 1 100 станций Московской железной дороги (МЖД) будут обновлены в рамках подготовки к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Данный вид работ включает обширный перечень мероприятий, например покраску фасадов касс и павильонов, а также погодных модулей, навесов, полос безопасности, торцов платформ, ограждений и фундаментных блоков.

Кроме того, специалисты уделят внимание пандусам, опорам освещения и лавочкам с урнами. На платформах проведут локальную замену дефектной плитки.

Вместе с тем работники приведут в порядок информационные и навигационные знаки, стойки оповещения на платформах, а также оборудование для оформления и валидации билетов. Снаружи зданий будут выполнены штукатурные работы, а внутри – генеральные уборки. Также будет осуществлена ревизия электрооборудования.

Основной объем работ выполнят в Москве и Подмосковье – 56 и 387 станций соответственно, а также на 654 остановках в региональных центрах. Планируется, что работы будут завершены в мае.

К летнему сезону также подготовят инфраструктуру 90 станций и транспортно-пересадочных узлов МЦД и МЦК. На платформах вымоют брусчатку, ограждения, указатели, скамейки и урны, обновят покраску.

При этом для промывки фасадов конкорсов и пешеходных мостов привлекут бригады промышленных альпинистов. Более 30 таких объектов располагаются на станциях МЦД. Работы на участках сооружений в зоне движения поездов проведут в ночное время.