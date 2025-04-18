Поезда МЦД-3 и Казанского направления МЖД опаздывают из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) опаздывают из-за остановки одного из составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Пригородный поезд Москва – Голутвин совершил остановку по техническим причинам на перегоне Бронницы – Фаустово в 18:53.

"Пассажиры, принявшие решение не дожидаться восстановления движения, были высажены через кабину машиниста с соблюдением необходимых требований безопасности", – говорится в сообщении.

На данный момент движение поездов на участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего задерживаются электрички дальних маршрутов в сторону Москвы и области. Движение поездов по МЦД-3 осуществляется с установленным интервалом. Ведутся работы по стабилизации графика.

Вечером 10 апреля поезда задерживались на МЦД-1 в сторону Москвы и Одинцова. Это произошло из-за остановки одного из составов по техническим причинам на участке Бескудниково – Савеловский вокзал. Позже движение восстановили, а поезд был убран вспомогательным составом.