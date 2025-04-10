10 апреля, 22:31Транспорт
Поезда "Аэроэкспресс" следуют в Шереметьево с увеличенными интервалами
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поезда "Аэроэкспресс" следуют с увеличенными интервалами до 60 минут из-за сбоя движения на Шереметьевском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Также в компании предупредили о возможной отмене некоторых поездов.
В связи с этим пассажиров призвали воспользоваться автобусами, курсирующими между аэропортом Шереметьево и станцией метро "Ховрино".
Вечером 10 апреля поезда задерживались на МЦД-1 в сторону Москвы и Одинцова. Это произошло из-за остановки одного из составов по техническим причинам на участке Бескудниково – Савеловский вокзал.
В настоящее время движение поездов восстановлено. По информации пресс-службы МЖД, после оказания помощи состав № 6277 Лобня – Голицыно освободил путь.
Вместе с тем МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.