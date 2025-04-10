Движение поездов на МЦД-3 изменится с 11 по 14 апреля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение поездов на МЦД-3 изменится с 22:00 11 апреля по 05:00 14 апреля. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

В ведомстве уточнили, что на Ленинградском направлении в течение дня будут частично увеличены интервалы движения до 30 минут, после 22:00 они увеличатся до 40 минут. При этом некоторые поезда проследуют укороченными маршрутами от/до Сходни и Химок.

Также возможное изменение путей отправления поездов ожидается на станции Зеленоград-Крюково.

На Казанском направлении в течение дня интервалы движения увеличат до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут. Кроме того, часть поездов отправится укороченными маршрутами от/до Люберец и Быкова. Также у некоторых поездов дальнего пригорода будет изменено расписание и набор остановок.

На станции Митьково 12 и 13 апреля изменится время отправления первых и последних поездов. В сторону Зеленограда-Крюкова первый поезд будет следовать в 06:12, последний – в 00:22. В сторону Ипподрома первый поезд будет отправляться в 05:53, последний – в 00:03

Горожан призвали сверяться с расписанием пригородных и городских поездов перед поездкой в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Между тем расписание движения поездов на МЦД-2 изменено до конца апреля по пятницам и субботам. С 22:45 до 05:45 поезда на станциях Гражданская и Дмитровская следуют по пути на Нахабино в обе стороны. Также на участке от Курской до Стрешнева после 22:30 интервалы движения увеличены до одного часа.

Изменения в расписании связаны с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.