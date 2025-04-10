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10 апреля, 21:12

Транспорт

Поезда задерживаются на МЦД-1

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Поезда задерживаются на МЦД-1 в сторону Москвы и Одинцова, передает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По данным перевозчика, это произошло из-за остановки одного из составов по техническим причинам на участке Бескудниково – Савеловский вокзал.

"Он (поезд. – Прим. ред.) уже убран вспомогательным составом. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", – добавила ЦППК.

Ранее в Дептрансе предупредили пассажиров об измении графика движения поездов на МЦД-3 с 22:00 11 апреля по 05:00 14 апреля.

В ведомстве отметили, что интервалы движения будут увеличены на Ленинградском и Казанском направлениях. Также на некоторых станциях изменится время отправления первых и последних поездов. Пассажиров просят заранее ознакомиться с актуальным расписанием.

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