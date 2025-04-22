Движение остановлено от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов Московского метрополитена остановлено от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Ведомство уточнило, что в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами из-за человека на путях.

Ранее интервалы были увеличены на Большой кольцевой линии. Изменения в графике коснулись электричек, следующих против часовой стрелки. Причиной этому послужила проверка состава. После этого движение было восстановлено и введено в график.

