Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 12:27

Транспорт

Движение остановлено от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов Московского метрополитена остановлено от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Ведомство уточнило, что в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами из-за человека на путях.

Ранее интервалы были увеличены на Большой кольцевой линии. Изменения в графике коснулись электричек, следующих против часовой стрелки. Причиной этому послужила проверка состава. После этого движение было восстановлено и введено в график.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика