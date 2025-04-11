Движение аэроэкспрессов в Шереметьево введено в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение аэроэкспрессов в Шереметьево восстановлено и введено в график после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Поезда ходят по расписанию. Желаем всем приятных полетов!" – говорится в сообщении перевозчика.

Вечером 10 апреля перевозчик предупреждал пассажиров, что на Шереметьевском направлении наблюдается сбой, из-за которого аэроэкспрессы следовали с увеличенными интервалами до 60 минут.

Между тем движение поездов на МЦД-3 изменится с 22:00 11 апреля по 05:00 14 апреля. В частности, на Ленинградском направлении в течение дня будут частично увеличены интервалы движения до 30 минут. После 22:00 они увеличатся до 40 минут.

Кроме того, на Казанском направлении в течение дня интервалы движения увеличат до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут. Также часть поездов отправится укороченными маршрутами от и до Люберец и Быкова.