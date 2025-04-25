Движения нет от станции "Спартак" до "Баррикадной" Таганско-Краснопресненской линии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Движение поездов отсутствует между станциями "Спартак" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В обратном направлении увеличены интервалы движения. Причиной для этого стало нахождение человека на путях.

В настоящее время прилагаются все усилия для восстановления движения на участке. Дептранс рекомендовал пассажирам пересесть на БКЛ, МЦК и наземный транспорт.

До этого интервалы на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены из-за обнаруженного на путях постороннего предмета. Спустя некоторое время движение составов ввели в график.

Кроме того, утром 25 апреля на станции "Марксистская" Калининской линии пропало электричество. По этой причине остановились эскалаторы, в связи с чем люди были вынуждены идти пешком. Аналогичная ситуация сложилась на станции "Третьяковская".