25 апреля, 17:51Транспорт
Движения нет от станции "Спартак" до "Баррикадной" Таганско-Краснопресненской линии
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Движение поездов отсутствует между станциями "Спартак" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В обратном направлении увеличены интервалы движения. Причиной для этого стало нахождение человека на путях.
В настоящее время прилагаются все усилия для восстановления движения на участке. Дептранс рекомендовал пассажирам пересесть на БКЛ, МЦК и наземный транспорт.
До этого интервалы на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены из-за обнаруженного на путях постороннего предмета. Спустя некоторое время движение составов ввели в график.
Кроме того, утром 25 апреля на станции "Марксистская" Калининской линии пропало электричество. По этой причине остановились эскалаторы, в связи с чем люди были вынуждены идти пешком. Аналогичная ситуация сложилась на станции "Третьяковская".