Электричество пропало на станции метро "Марксистская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричество пропало на станции "Марксистская" Калининской линии московского метрополитена.

По этой причине остановились эскалаторы, в связи с чем люди были вынуждены идти пешком. Аналогичная ситуация сложилась на станции "Третьяковская".

Однако, как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, станции "Третьяковская" и "Марксистская" на данный момент работают в штатном режиме. Движение поездов осуществляется согласно обычному графику.

"Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", – уточнили в департаменте.

Ранее поезда третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) опаздывали из-за остановки одного из составов по техническим причинам. Инцидент произошел на перегоне Бронницы – Фаустово.

Пассажиры, которые решили не дожидаться восстановления движения, были высажены через кабину машиниста с соблюдением необходимых требований безопасности. Спустя время движение поездов было введено в график.

