Поезда МЦД-1 задерживаются в сторону Одинцова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Задержка наблюдается в движении поездов МЦД-1 и Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), следующих в сторону Одинцова. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали, передает ТАСС.

Сбой в курсировании поездов произошел по техническим причинам. В настоящее время возможны опоздания электричек в обратном направлении.

МЖД принесла извинения пассажирам за неудобства и заверила, что все необходимые меры для сокращения времени задержки составов уже приняты.

Ранее вагоны МЦД-3 и Казанского направления МЖД задерживались из-за остановки электрички Москва – Голутвин на перегоне Бронницы – Фаустово. Пассажиров тогда высадили через кабину машиниста.

До этого движение составов на МЦД-4 было затруднено в сторону Апрелевки из-за незапланированной остановки пригородной электрички на станции Москва-Пассажирская – Смоленская по техническим причинам.