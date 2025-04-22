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22 апреля, 19:44

Транспорт

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, станция "Нагорная" работает штатно. Пострадавших нет, помощь экстренных служб не понадобилась. Во время остановки движения сотрудники ЦОПМ перенаправляли пассажиров на соседние линии и помогали составить маршруты.

В Дептрансе добавили, что поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, причины инцидента установит специальная комиссия, добавили в Дептрансе.

Ранее ЦППК сообщила, что компания подготовила более половины поездов к летнему сезону. По данным перевозчика, все подготовительные работы завершатся в мае. В ЦППК уточнили, что в осмотрах участвуют ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера и инспекторы-приемщики.

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