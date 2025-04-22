Интервалы движения увеличены на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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Интервалы движения увеличены на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

По данным ведомства, причиной стало проведение проверки движущегося состава. На серой ветке нет движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной". В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

В Дептрансе уточнили, что в настоящее время станция "Нагорная" работает штатно, пассажирам ничего не угрожает. Специалисты прилагают все усилия для восстановления движения на участке.

"Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой линиями метро, МЦК и наземным транспортом", – рекомендовали в транспортном ведомстве.

Во вторник, 22 апреля, также было приостановлено движение вагонов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" на Калужско-Рижской линии из-за нахождения человека на путях. При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Позднее в экстренных службах рассказали, что мужчина, упавший под поезд на станции "Ленинский проспект", погиб от полученных травм. В связи с этим специалисты организовали проверку, в ходе которой планировали выяснить причину данного происшествия. Для этого на месте была задействована следственно-оперативная группа.