Ряд поездов на Ярославском направлении МЖД задерживается в пути

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается в пути, сообщила пресс-служба МЖД.

Один из пригородных поездов травмировал человека на перегоне между станциями Пушкино и Софрино. Инцидент произошел в 10:28 24 апреля. По предварительным данным, пострадавший нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"На период оказания медицинской помощи были задержаны несколько поездов в сторону области. В 11:13 поезд продолжил движение", – цитирует ведомство ТАСС.

Граждан призвали соблюдать правила нахождения вблизи железной дороги.

Ранее в МЖД сообщали об изменениях в расписании некоторых поездов МЦД-1, аэроэкспрессов и пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений. Это необходимо для обновления железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово. 27 апреля с 00:10 до 10:10 движение составов по пятому пути будет приостановлено, а поезда будут пропускать по соседним путям.

