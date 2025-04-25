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25 апреля, 11:16 (обновлено 25.04.2025 11:46)

Транспорт

Интервалы движения поездов были увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена были временно увеличены. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стало обнаружение постороннего предмета на путях. Сейчас движение составов на фиолетовой ветке столичного метро введено в график.

Несколькими днями ранее были увеличены интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. В связи с этим на серой ветке не было движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной".

Причиной стала проверка состава. Однако спустя время движение поездов на данной ветке столичного метро было восстановлено и введено в график.

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