Интервалы движения поездов были увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена были временно увеличены. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стало обнаружение постороннего предмета на путях. Сейчас движение составов на фиолетовой ветке столичного метро введено в график.

Несколькими днями ранее были увеличены интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. В связи с этим на серой ветке не было движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной".

Причиной стала проверка состава. Однако спустя время движение поездов на данной ветке столичного метро было восстановлено и введено в график.

