Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено и вводится в график, передает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Интервалы были увеличены для проверки движущегося состава вечером 22 апреля. В связи с этим на серой ветке не было движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной".

Из-за этого пассажирам рекомендовали использовать Кольцевую и Большую кольцевую линии подземки, МЦК, а также наземный транспорт.

Еще одна временная остановка движения наблюдалась 22 апреля на Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Причиной стало нахождение человека на путях.

Позже выяснилось, что упавший под поезд на станции "Ленинский проспект" мужчина погиб от полученных травм. Из-за инцидента организовали проверку для выяснения всех обстоятельств. К работе тогда была привлечена следственно-оперативная группа.