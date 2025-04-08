Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 18:52

Транспорт

Остановка поездов на Замоскворецкой линии метро произошла для проверки состава

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов было приостановлено на Замоскворецкой линии столичного метро из-за проверки состава. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В метро указали, что на станции "Технопарк" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Кроме того, несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

В настоящее время движение поездов осуществляется в графике.

7 апреля станция "Крылатское" была временно закрыта для проверки инфраструктуры. В столичном Дептрансе уточняли, что составы следовали мимо этой станции без остановки.

Пассажиров призывали пользоваться вторым Московским центральным диаметром, Таганско-Краснопресненской линией и 30 автобусами, которые были выделены Мосгортрансом для компенсационного маршрута КМ от станции "Строгино" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро.

Спустя время станция "Крылатское" возобновила работу в штатном режиме.

Читайте также


транспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика