Станция "Крылатское" открыта для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция "Крылатское" возобновила работу в штатном режиме, открывшись для пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса.

Ее временно закрывали утром 7 апреля. Причиной стала проверка инфраструктуры, из-за чего поезда проезжали станцию без остановки.

На фоне этого Мосгортранс выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от станции "Строгино" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро. Также пассажирам рекомендовали пользоваться МЦД-2, Таганско-Краснопресненской линией и другими маршрутами наземного транспорта.

Вместе с тем ограничения действуют в расписании движения электричек на МЦД-2, следующих в позднее вечернее время. Они продлятся до 30 апреля по выходным.

Их ввели для проведения подготовительных работ перед возведением нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.