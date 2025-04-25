ТАСС: человек погиб, упав под поезд на станции метро "Полежаевская" в Москве

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Пассажир погиб, по неосторожности упав под прибывающий поезд на станции столичного метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

В настоящее время движения поездов нет между станциями "Спартак" и "Баррикадная" фиолетовой ветки метро. В обратном направлении увеличены интервалы движения.

В Дептрансе Москвы заявили, что прилагаются все усилия для восстановления движения на участке. Горожанам рекомендовали пересесть на БКЛ, МЦК и наземный транспорт.

Ранее на участке от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии движение поездов приостановили из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Спустя время движение восстановили и ввели в график.