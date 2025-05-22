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22 мая, 18:54 (обновлено 22.05.2025 19:22)

Транспорт

Поезда опаздывали на МЦД-1 из-за человека на крыше состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда МЦД-1 в сторону Одинцова опаздывали из-за человека на крыше одного из составов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что человек находился на крыше электропоезда на участке Лобня – Марк. Состав был остановлен на время работы сотрудников МЧС.

В свою очередь, пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила, что на время проведения следственных действий движение поездов на участке Лобня – Марк в сторону Москвы также было приостановлено.

"С увеличенным интервалом курсируют электропоезда в обратном направлении", – добавили в МЖД.

К 19:20 движение в сторону Москвы было восстановлено. Специалисты принимали меры для сокращения времени опоздания ранее задержанных поездов, указывали позднее в МЖД.

Ранее сообщалось, что после 20:00 23 мая и до конца 25 мая на Ленинградском направлении МЦД-3 изменится расписание поездов. Интервал движения увеличится до 30 минут, отправление последних электричек с Зеленограда-Крюкова до Ипподрома назначено на 23:42.

На Казанском направлении интервалы могут увеличиться до 20 минут, а на станции Митьково – до 40 минут.

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