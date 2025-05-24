Движение на Кольцевой линии метро восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена введено в график по часовой стрелке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Интервалы движения были увеличены на Кольцевой линии подземки вечером 24 мая. Транспортное ведомство уточняло, что причиной стало нахождение человека на путях.

Ранее поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной" на Таганско-Краснопресненской линии. Там человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции "Полежаевская". Пассажир погиб.

До этого электрички МЦД-1 в сторону Одинцова задерживались из-за человека на крыше одного из составов на участке Лобня – Марк. Поезд был остановлен на время работы сотрудников МЧС. Движение также не осуществлялось и в сторону Москвы.

