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29 мая, 07:26

Транспорт

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Интервалы движения увеличивались на зеленой ветке метро утром в четверг, 29 мая. По данным транспортного ведомства, это произошло из-за человека на путях.

Ранее поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной" на Таганско-Краснопресненской линии. Там человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции "Полежаевская". Пассажир погиб.

До этого движение поездов было остановлено на части Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Составы не ходили от "Красногвардейской" до "Автозаводской" из-за нахождения человека на путях. По данным СМИ, туда упал мужчина, он погиб. Трагедия произошла на станции "Царицыно".

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