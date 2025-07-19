Беспилотник уничтожен в Дмитровском округе Подмосковья

Фото: министерство обороны РФ

Вражеский беспилотник был уничтожен в Дмитровском округе Московской области в пятницу, 18 июля. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов.

По его данным, дрон упал в поле, вдали от жилых домов. В результате произошедшего никто не пострадал, угрозы для населения нет. Была повреждена высоковольтная линия, бригады энергетиков устраняют неполадку. На месте работают представители всех необходимых экстренных служб.

Согласно последним данным, в ночь на 19 июля силы ПВО уничтожили уже четыре вражеских БПЛА на подлете к Москве. К месту падения обломков дронов прибыли сотрудники спецслужб.

На фоне отражения воздушной атаки в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения на полеты. Вскоре после этого ограничения отменили.