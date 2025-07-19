Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО Минобороны сбили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще три украинских дрона, направлявшихся в сторону столицы.

На фоне отражения очередных попыток атак БПЛА в столичном регионе в аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения. Воздушная гавань закрыта на прием и выпуск авиарейсов.